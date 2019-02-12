Жена игрока Динамо показала очень горячие фото и рассказала, стоит ли употреблять меньше алкоголя

Одна из самых известных жен украинских футболистов Ирина Морозюк не перестает радовать своих подписчиков откровенными фото в социальной сети Инстаграм.

На этот раз Ирина делится размышлениями о том, стоит ли употреблять меньше алкогольных напитков:

"Стоит ли уменьшить потребление алкоголя? Ответ: Ни в коем случае. Вино изготавливается из ягод. Бренди – дистиллированное вино, и это означает, что из ягод выжата жидкость, благодаря чему вы получите от них большую пользу! Пиво же производится из злаков, можете не ограничивать.

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Жизнь не должна быть дорогой к гробу с намерением прибыть к нему с хорошим здоровьем, привлекательным и хорошо сохранившимся телом.

Лучший вариант – начать путь с пивом в одной руке и бутербродом в другой, а завершить его после многочисленных занятий сексом, с полностью уставшым, использованным телом".