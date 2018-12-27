Дружини українських футболістів порвали мережу – гаряча Віка Коноплянка, оголена Ірина Морозюк та неперевершена Анна

"Футбол 24" показує, як дружини відомих українських футболістів разом зі своїми коханими чоловіками проводять відпустку та різдвяні вихідні.

Ефектна дружина вінгера Шальке та збірної України Євгена Коноплянки Вікторія передає привіт із Дубая – навіть на спекотному пляжі можна організувати різдвяну атмосферу.

Захисник київського Динамо Микола Морозюк з дружиною Іриною зустріли католицьке Різдво на Мальдівах. Ірина натякнула, що очікує на подарунок від Миколи, а потім засипала своїх підписників в Інстаграмі відвертими фото.

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Анна Кравець в компанії яскравих подруг відсвяткувала свій день народження у Києві і відправилась з Артемом на відпочинок у Дубай. Ідеальна фігура Анни не перестає захоплювати її шанувальників.

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А екс-гравець Динамо, Дніпра та збірної України Віталій Мандзюк зі своєю сексапільною дружиною Анною також зустрічав Різдво на Мальдівах.

Анна хизується оригінальною різдвяною ялинкою із пляшок з-під дорогого алкоголю та викладає безліч спокусливих світлин.

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