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Дружина форварда Динамо поділилась спокусливим фото у червоному бікіні

18:38 - Читать на русском
Дружина форварда Динамо поділилась спокусливим фото у червоному бікіні
Аїда Соль / Фото Instagram

Нападник Динамо Фран Соль поки не купається у променях слави київського клубу, а його кохана все-таки знайшла "своє місце під сонцем".

Аїда Соль, сексуальна дружина іспанського нападника столичного клубу, вирішила позасмагати, поки київська погода це дозволяє.

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Красуня опублікувала в Instagram світлину, на якій демонструє своє спортивне тіло у червоному бікіні.

Коханий Аїди Фран Соль поки не може ніяк закріпитись у головній команді "біло-синіх". У нинішньому сезоні УПЛ 28-річний форвард провів лише 13 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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Допис, поширений Aida De La Torre Jabega (@aidatj_9)

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Теги
Динамо Динамо Дружини футболістів Фран Фран Соль
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