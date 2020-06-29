Дружина форварда Динамо поділилась спокусливим фото у червоному бікіні

Нападник Динамо Фран Соль поки не купається у променях слави київського клубу, а його кохана все-таки знайшла "своє місце під сонцем".

Аїда Соль, сексуальна дружина іспанського нападника столичного клубу, вирішила позасмагати, поки київська погода це дозволяє.

Дружина лідера Динамо опублікувала пікантне фото з басейну

Красуня опублікувала в Instagram світлину, на якій демонструє своє спортивне тіло у червоному бікіні.

Коханий Аїди Фран Соль поки не може ніяк закріпитись у головній команді "біло-синіх". У нинішньому сезоні УПЛ 28-річний форвард провів лише 13 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

Еротична пауза: топ-30 фото спекотних леді, які стимулюватимуть Роналду, Мессі і двох зірок збірної України (як мінімум)