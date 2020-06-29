Жена форварда Динамо поделилась соблазнительным фото в красном бикини

Нападающий Динамо Фран Соль пока не купается в лучах славы киевского клуба, а его возлюбленная все-таки нашла "свое место под солнцем".

Аида Соль, сексуальная жена испанского нападающего столичного клуба, решила позагорать, пока киевская погода это позволяет.

Жена лидера Динамо опубликовала пикантное фото из бассейна

Красавица опубликовала в Instagram фотографию, на которой демонстрирует свое спортивное тело в красном бикини.

Любимый Аиды Фран Соль пока не может никак закрепиться в главной команде "бело-синих". В нынешнем сезоне УПЛ 28-летний форвард провел лишь 13 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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