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Жена форварда Динамо поделилась соблазнительным фото в красном бикини

18:38 - Читати українською
Жена форварда Динамо поделилась соблазнительным фото в красном бикини
Аида Соль / Фото Instagram

Нападающий Динамо Фран Соль пока не купается в лучах славы киевского клуба, а его возлюбленная все-таки нашла "свое место под солнцем".

Аида Соль, сексуальная жена испанского нападающего столичного клуба, решила позагорать, пока киевская погода это позволяет.

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Красавица опубликовала в Instagram фотографию, на которой демонстрирует свое спортивное тело в красном бикини.

Любимый Аиды Фран Соль пока не может никак закрепиться в главной команде "бело-синих". В нынешнем сезоне УПЛ 28-летний форвард провел лишь 13 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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️ #foryou

Допис, поширений Aida De La Torre Jabega (@aidatj_9)

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Жены футболистов Фран Фран Соль
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