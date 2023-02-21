Минулого тижня в Барселоні відбулося слухання за апеляцією, яку подав захист Дані Алвеса. Як пояснили правоохоронці, засідання суду відбувалось за закритими дверима, щоб захистити конфіденційність потерпілого.

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Адвокат екс-гравця наполягав, щоб його підзахисного звільнили під заставу, гарантуючи, що він не втече з Іспанії. Однак ця апеляція не мала ефекту, і у вівторок, 21 лютого, суд Барселони вирішив залишити Алвеса під вартою без права внесення застави. Про це повідомила Marca.

Нагадаємо, що бразильця звинувачують у зґвалтуванні. Його заарештували 20 січня 2023 року. Алвесу загрожує до 12 років ув’язнення.

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