Шлюб Еріка та Хайет Абідалів тріщить після скандалу за участі гравця жіночої команди ПСЖ.

Дружина легенди Барселони дізналася про походеньки зіркового чоловіка з хавбеком ПСЖ Хейрою Хамрауї, інформує Marca.

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Подробиці зради розкрилися завдяки кримінальній справі, в якій гравчиня французького клубу виступила жертвою. На початку листопада 31-річну Хамрауї жорстоко побили, а Хайет Абідаль запідозрили в організації нападу. ЗМІ почали писати про роман футболістки з Абідалем, через який дружина Еріка буцімто замовила напад на "розлучницю". Втім, адвокати Хайет вже виступили із заявою, в якій йдеться про готовність надати будь-які свідчення слідству і намір розлучитися з чоловіком.

Додамо, що пара Абідалів побралася у 2007-му і виховує трьох дітей.

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