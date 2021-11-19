Брак Эрика и Хайет Абидалей трещит после скандала с участием игрока женской команды ПСЖ.

Жена легенды Барселоны узнала о похождениях звездного мужа с хавбеком ПСЖ Хейрой Хамрауи, сообщает Marca.

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Подробности измены раскрылись благодаря уголовному делу, в котором игрок французского клуба выступила жертвой. В начале ноября 31-летнюю Хамрауи жестоко избили, а Хайет Абидаль заподозрили в организации нападения. СМИ начали писать о романе футболистки с Абидалем, из-за которого жена Эрика якобы заказала нападение на "разлучницу". Впрочем, адвокаты Хайет уже выступили с заявлением, в котором говорится о готовности предоставить любые показания следствию и намерении развестись с мужем.

Добавим, что пара Абидалей обручилась в 2007-м и воспитывает троих детей.

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