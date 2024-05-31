Український захисник Борнмута Ілля Забарний став клієнтом знаменитого американського спортивного агентства "Wasserman football".

Миколенко – про гравців збірної України в АПЛ: "Ми не спілкуємося"

За інформацією ЗМІ, раніше його справи вів батько.

Нагадаємо, серед найвідоміших клієнтів агентства Федеріко Вальверде (Реал), Алекс Грімальдо (Байєр), Натан Аке та Джон Стоунз (Ман Сіті), а також етнічний українець Макс Кілман із Вулверхемптона.

"Wasserman football" також представляє інтереси низки тренерів, серед яких Мікель Артета (Арсенал), Грем Поттер (екс-Челсі), Рональд Куман (збірна Нідерландів) та інші.

Нагадаємо, у поточному сезоні Забарний провів за Борнмут 42 матчі, в яких забив 1 гол.

Забарний розкрив двох гравців Динамо, якими цікавляться в АПЛ, – є одна проблема