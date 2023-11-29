"Я зняв Русина, тому що відчував, ніби він упустив кілька можливостей. Назарій кілька разів був в офсайді, а Маєнда був дуже хорошим на тренуваннях.

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Маєнда був таким сильним і різким, я просто відчув, що настав час дати йому можливість в центрі. Їм усім потрібно грати. Ми не дізнаємося, чи зможуть вони забивати голи, якщо не отримають час на полі", – наводить слова Моубрея Si.com.

Додамо, що Русина замінили у перерві матчу проти Плімута (25 листопада), а вже на сьогоднішню гру проти Хаддерсфілда українець не потрапив навіть до заявки.

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