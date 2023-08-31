"Біло-сині" вже традиційно залучають до трансляцій своїх поєдинків відомих особистостей.

Артем Кравець спробує себе в ролі коментатора під час матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій між Бешикташем і Динамо, повідомляє прес-служба киян.

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34-річний екс-форвард "біло-синіх" дебютує у новій для себе іпостасі на клубному YouTube-каналі.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться у четвер, 31 серпня. Початок зустрічі о 20:00. Перший матч завершився прикрою поразкою киян з рахунком 2:3.

До слова, Кравець оголосив про завершення кар'єри футболіста взимку 2023 року і нині працює радником президента Динамо з питань дитячо-юнацького футболу.

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