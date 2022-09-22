"Підсумковий результат, звичайно, засмутив, але, все по грі. В першому таймі збірна України зіграла більш-менш рівно, а стартові 10 хвилин – взагалі здорово. Та другий тайм у виконанні "синьо-жовтих" був найгіршим за час роботи з командою Олександра Петракова.

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Шотландія задавила нас пресингом. Господарі поля переважали збірну України в бажанні, в боротьбі. Українці надто академічно грали в нападі, і чомусь після перерви виходили з оборони в атаку завдяки коротким та середнім передачам. Було чимало браку. Думаю, треба було закидати м’ячі за спину захисникам – на хід Довбику", – поділився Шаран у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Шотландія розбила Україну (3:0) в матчі Ліги націй, очоливши групу 1 дивізіону B – скоти набрали 9 очок. "Синьо-жовті" ж 7 пунктами залишились другими.

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