"Второй тайм был худшим за время работы Петракова со сборной Украины", – Шаран
Главный тренер Миная Владимир Шаран поделился впечатлениями от поединка Лиги наций между сборными Шотландии и Украины.
"Итоговый результат, конечно, расстроил, но все по игре. В первом тайме сборная Украины сыграла более-менее ровно, а стартовые 10 минут вообще здорово. Но второй тайм в исполнении "сине-желтых" был худшим за время работы с командой Александра Петракова.
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Шотландия задавила нас прессингом. Хозяева поля превалировали сборную Украины в желании, в борьбе. Украинцы слишком академически играли в нападении, и почему-то после перерыва выходили из обороны в атаку благодаря коротким и средним передачам. Было немало брака. Думаю, надо было забрасывать мячи за спину защитникам – на ход Довбика", – поделился Шаран в комментарии Footboom.
Напомним, Шотландия разбила Украину (3:0) в матче Лиги наций, возглавив группу 1 дивизиона B – скотты набрали 9 очков. "Сине-желтые" же 7 пунктами остались вторыми.
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