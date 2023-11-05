Друга ліга, 16-й тур

Карпати-2 – Рух-2 – 1:2

Голи: Сидун, 65 – Довгий, 59, Карабін, 67

Вилучення: Фетько, 45+1 (Карпати-2, друга жовта картка) – Федор, 49 (Рух-2, червона картка)

Кудрівка – Скала – 1:2

Голи: Скепський, 50 (п.) – Пучковський, 21, Авер'янов, 36 (п.)

МФК Металург-2 – Тростянець – 1:1

Голи: Ковальський, 55 – Таранушич, 74

Скандальний форвард зганьбився у матчі Першої ліги, не влучивши у порожні ворота – відео дня

У львівському дербі Карпати-2 приймав Рух-2. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, без голів, але залишив Карпати-2 у меншості: вже у доданий час Фетько картинно падав у чужому штрафному і арбітр нагородив пірнальника другим "гірчичником" і, як наслідок, червоною карткою. Одразу по перерві рефері вирівняв склади команд: Федор, який тільки-но з'явився на полі заробив вилучення за атаку на голкіпера.

За трохи Рух вийшов вперед: Герега зробив закидання у воротарський на вільного Довгого і той легко переправив сферу головою у сітку (два захисники Карпат мовчки спостерігали за епізодом). Зовсім скоро "леви" відігрались: Сидун випередив захисників, уникнувши офсайду, і вдало замкнув закидання у штрафний. В середині тайму Карабін помітив, що кіпер суперника вийшов далеко з воріт і метрів з 25-ти закинув йому за комірець. Перемога принесла Руху 20 очок і підняла на шосту сходинку, Карпати з 17-ма пунктами дев'яті.

Скала на виїзді перемогла Кудрівку. Пучковський в середині першого тайму втік від захисників правим флангом, увірвався у штрафний майданчик і з гострого кута прошив кіпера. Згодом Фомін вийшов сам на сам і був збитий суперником у воротарському – Авер'янов чітко реалізував пенальті, зробивши рахунок 0:2. Одразу після відпочинку свій шанс з одинадцятиметрового за гру рукою отримали і оформили господарі. Цей гол став останнім у матчі і підняв Скалу на п'яту сходинку, Кудрівка опустилась на сьоме місце.

У ще одному матчі Тростянець врятував нічию з МФК Металург-2. Запоріжці після затяжної атаки вийшли вперед на початку другого тайму – Ковальський після числених помилок захисників був першим на добиванні. Таранушич за трохи замкнув простріл від партнера у воротарський, відновивши статус-кво. На більше команд не вистачило. Як наслідок, Тростянець з 15-ма очками опустився на десяту сходинку, запоріжці на один щабель нижче.

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