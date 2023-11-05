Вторая лига, 16-й тур

Карпаты-2 – Рух-2 – 1:2

Голы: Сидун, 65 – Довгий, 59, Карабин, 67

Удаления: Фетько, 45+1 (Карпаты-2, вторая желтая карточка) – Федор, 49 (Рух-2, красная карточка)

Кудровка – Скала – 1:2

Голы: Скепский, 50 (п.) – Пучковский, 21, Аверьянов, 36 (п.)

МФК Металлург-2 – Тростянец – 1:1

Голы: Ковальский, 55 – Таранушич, 74

Скандальный форвард опозорился в матче Первой лиги, не попав в пустые ворота – видео дня

Во львовском дерби Карпаты-2 принимал Рух-2. Первый тайм прошел в равной борьбе, без голов, но оставил Карпаты-2 в меньшинстве: уже в добавленное время Фетько картинно падал в чужой штрафной и арбитр наградил ныряльщика вторым "горчичником" и, как следствие, красной карточкой. Сразу после перерыва рефери выровнял составы команд: Федор, который только появился на поле заработал удаление за атаку на голкипера.

Вскоре Рух вышел вперед: Герега сделал заброс во вратарскую на свободного Довгого и тот легко переправил сферу головой в сетку (два защитника Карпат молча наблюдали за эпизодом). Совсем скоро "львы" отыгрались: Сидун опередил защитников, избежав офсайда, и удачно замкнул заброс в штрафную. В середине тайма Карабин заметил, что кипер соперника вышел далеко из ворот и метров с 25-ти забросил ему за воротник. Победа принесла Руху 20 очков и подняла на шестую строчку, Карпаты с 17-ю пунктами девятые.

Скала на выезде победила Кудровку. Пучковский в середине первого тайма убежал от защитников по правому флангу, ворвался в штрафную площадь и с острого угла прошил кипера. Впоследствии Фомин вышел один на один и был сбит соперником во вратарской – Аверьянов четко реализовал пенальти, сделав счет 0:2. Сразу после отдыха свой шанс с одиннадцатиметрового за игру рукой получили и оформили хозяева. Этот гол стал последним в матче и поднял Скалу на пятую строчку, Кудровка опустилась на седьмое место.

В еще одном матче Тростянец спас ничью с МФК Металлург-2. Запорожцы после затяжной атаки вышли вперед в начале второго тайма – Ковальский после многочисленных ошибок защитников был первым на добивании. Таранушич вскоре замкнул прострел от партнера во вратарскую, восстановив статус-кво. На большее команд не хватило. Как следствие, Тростянец с 15-ю очками опустился на десятую строчку, запорожцы на одну ступень ниже.

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