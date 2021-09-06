У матчі 7-го туру Першої ліги команда з Липової Долини здолала одного з фаворитів турніру. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 7-й тур

Альянс – Кривбас – 2:1

Голи: Загинайлов, 4, Агапов, 72 – Дебелко, 77 (пен.)

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Господарі несподівано вийшли вперед вже на четвертій хвилині матчу. Розігнавши атаку лівим флангом м'яч потрапив до Валерія Рогозинського. Той під тиском Зотька відпасував на партнера, який зряче навісив в район одинадцятиметрової позначки. Сергій Загинайлов вдало розташувавшись між двома захисниками зрізав сферу у ворота Богдана Сарнавського.

Наступного гола довелось чекати майже 70 хвилин. Тут героєм епізоду став Микола Агапов, який, обійшовши кількох суперників, увірвався у штрафний майданчик і влучно пробив у дальній кут. Кіпер Кривбаса у падінні намагався завадити взяттю воріт, але круглий підступно вдарився об газон і перескочив через Сарнавського. Та зовсім скоро гості відродили інтригу у матчі: Дениса Васіна завалили у штрафному майданчику Альянса і Роман Дебелко з позначки скоротив рахунок. На більше, однак, не вистачило часу і сил.

Як наслідок, перша поразка Кривбаса у сезоні залишила його з 16-ма пунктами другим у турнірній таблиці Першої ліги, Альянс набрав 10 балів і піднявся на сьому сходинку.

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