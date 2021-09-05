Друга ліга, 7-й тур

Рубікон – Лівий берег – 0:2

Голи: Запорожан, 45+7, Ксьонз, 90

Вовчанськ – Перемога – 0:3

Голи: Радченко, 21, Кіча, 87 (пен), Пхакадзе, 90+1

Балкани – Вікторія – 1:1

Голи: (?) 33, – Аржанов, 81 (пен)

Дніпро Черкаси – Нива Вінниця – 0:2

Голи: Громок, 49, Брижчук, 69

Карпати Львів – Чернігів – 5:0

Голи: Романченко, 6 (аг), Чачуа, 15, 67, Гуменюк, 64, Приймак, 77

Кристал – Скорук – 0:1

Гол: (?), 66

Вилучення: Гуркуша, 55 (Кристал)

МФК Металург – Таврія-Сімферополь – 2:1

Голи: Сидоров, 7, Коваленко, 87 – Барладим, 14

Нікополь – Суми – 1:1

Голи: Тяпкін, 51 – Приходько, 86 (пен)

Чайка – ЛНЗ – 0:4

Голи: Сафонов, 50, Замуренко, 59, Пучковський, 60, Сула, 90+3

Лівий берег не знав смаку поразок у поточному сезоні Другої ліги. Черговою жертвою киян став Рубікон, який вони без проблем здолали завдяки голам на останніх миттєвостях першого і другого таймів.

Друга ліга: скандальний тріумф Карпат Галич, новий лідер у групі А, драма Яруда на останніх секундах

ЛНЗ слідом за Лівим берегом теж не планував зменшувати обертів. Команда у першому таймі матчу з Чайкою не могла розмочити рахунок, але по перерві все ж її прорвало – колектив забив 4 м'ячі і не пропустив жодного. Разом із Лівим берегом в ЛНЗ 18 очок, вони поділяють першу і другу сходинки.

Карпати після 5 перемог на старті сезону зазнали трьох поразок поспіль в останніх матчах (в Кубку Волині (2:3), в Другій лізі ЛНЗ (0:1) і Діназу (0:1). Матч із Черніговом мав стати свіжим ковтком повітря. І став. Команда Тлумака з неймовірною перевагою на футбольному полі розгромила гостей. Все почалось із автоголу Романченка, а продовжилось дублем Чачуа і м'ячем Гуменюка. Завершив побиття Чернігова Приймак шедевральним ударом з-за меж штрафного у самісіньку дев'ятку – фінальні 5:0 на табло. Карпати набрали 12 очок і піднялись на 6 сходинку групи А.

Відбулись й інші матчі: Перемога розгромила Вовчанськ, Балкани розійшлись миром з Вікторією, Нива Вінниця переграла черкаське Дніпро, а Скорук вирвав три пункти в матчі з Кристалом. Також МФК Металург дотиснув на останніх хвилинах Таврію-Сімферополь, а Суми врятували очко в поєдинку з Нікополем.

Турнірна таблиця Другої ліги