Друга ліга: Карпати погромом реабілітувались за поразки, ЛНЗ і Лівий берег продовжили впевнену ходу – усі результати
Відбулись одразу 9 поєдинків чергового туру Другої ліги. Звіти про матчі читайте у цій новині на Футбол 24.
Друга ліга, 7-й тур
Рубікон – Лівий берег – 0:2
Голи: Запорожан, 45+7, Ксьонз, 90
Вовчанськ – Перемога – 0:3
Голи: Радченко, 21, Кіча, 87 (пен), Пхакадзе, 90+1
Балкани – Вікторія – 1:1
Голи: (?) 33, – Аржанов, 81 (пен)
Дніпро Черкаси – Нива Вінниця – 0:2
Голи: Громок, 49, Брижчук, 69
Карпати Львів – Чернігів – 5:0
Голи: Романченко, 6 (аг), Чачуа, 15, 67, Гуменюк, 64, Приймак, 77
Кристал – Скорук – 0:1
Гол: (?), 66
Вилучення: Гуркуша, 55 (Кристал)
МФК Металург – Таврія-Сімферополь – 2:1
Голи: Сидоров, 7, Коваленко, 87 – Барладим, 14
Нікополь – Суми – 1:1
Голи: Тяпкін, 51 – Приходько, 86 (пен)
Чайка – ЛНЗ – 0:4
Голи: Сафонов, 50, Замуренко, 59, Пучковський, 60, Сула, 90+3
Лівий берег не знав смаку поразок у поточному сезоні Другої ліги. Черговою жертвою киян став Рубікон, який вони без проблем здолали завдяки голам на останніх миттєвостях першого і другого таймів.
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ЛНЗ слідом за Лівим берегом теж не планував зменшувати обертів. Команда у першому таймі матчу з Чайкою не могла розмочити рахунок, але по перерві все ж її прорвало – колектив забив 4 м'ячі і не пропустив жодного. Разом із Лівим берегом в ЛНЗ 18 очок, вони поділяють першу і другу сходинки.
Карпати після 5 перемог на старті сезону зазнали трьох поразок поспіль в останніх матчах (в Кубку Волині (2:3), в Другій лізі ЛНЗ (0:1) і Діназу (0:1). Матч із Черніговом мав стати свіжим ковтком повітря. І став. Команда Тлумака з неймовірною перевагою на футбольному полі розгромила гостей. Все почалось із автоголу Романченка, а продовжилось дублем Чачуа і м'ячем Гуменюка. Завершив побиття Чернігова Приймак шедевральним ударом з-за меж штрафного у самісіньку дев'ятку – фінальні 5:0 на табло. Карпати набрали 12 очок і піднялись на 6 сходинку групи А.
Відбулись й інші матчі: Перемога розгромила Вовчанськ, Балкани розійшлись миром з Вікторією, Нива Вінниця переграла черкаське Дніпро, а Скорук вирвав три пункти в матчі з Кристалом. Також МФК Металург дотиснув на останніх хвилинах Таврію-Сімферополь, а Суми врятували очко в поєдинку з Нікополем.