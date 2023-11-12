У неділю 17-й тур третього за силою дивізіону продовжили два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 17-й тур

Нива В – Дружба – 1:1

Голи: Загорулько, 38 – Сомов, 40

Чайка – Карпати-2 – 1:3

Голи: Шакун, 81 – Сидун, 25, Скороход, 57, 90+3

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У першому матчі дня Дружба на виїзді розписала бойову нічию з Нивою В. Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму: Швець навісив у штрафний майданчик і Загорулько, який паралельно є власником і президентом вінницького клубу, головою закинув голкіперу за комірець.

Не минуло і двох хвилин як представники Київської області відігрались – захисник не дотягнувся до м'яча, аби перервати прострільну передачу з лівого флангу, і Сомов легко замкнув повз голкіпера. Другий тайм минув без голів. Нічия принесла Дружбі 32 очки і опустила на третю сходинку турнірної таблиці, Нива В з 19-ма пунктами дев'ята.

Карпати-2 у гостях несподівано здолали Чайку. Команди буквально "місили болото" на полі до 25-ї хвилини, коли Сидун добив сферу у сітку після навісу зі штрафного. По перерві Скороход втік на побачення з голкіпером Чайки і подвоїв перевагу "левів", пробивши у дальній кут.

Наприкінці матчу Шакун запалив інтригу, закрутивши у ворота з кутового. Та вже у доданий час Скороход оформив дубль, поставивши "багняну" крапку у матчі. Карпати-2 набрали 20 очок і піднялись на сьоме місце, Чайка з 31-м балом опустилась на четверту сходинку.

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