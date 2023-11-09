Професіональний статус у сезоні 2024/25 можуть отримати 7 клубів.

У наступному сезоні розіграшу Другої ліги чемпіонату України з футболу можуть взяти участь нові команди, які наразі мають аматорський статус. Про це повідомляє портал Український футбол.

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Серед потенційних учасників називають: Куликів-Юність (Верхня/Нижня Білка), Фенікс (Підмонастир), Пенуел (Кривий Ріг), Пробій (Городенка), Подоляни (Тернопіль), Титан (Одеса), ФАПФ (Івано-Франківськ).

Нагадаємо, нині в Другій лізі України зіграно 15 турів. Лідером змагань є Чайка (Борщагівка), яка має в своєму активі 34 турнірних пункти.