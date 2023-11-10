У п'ятницю 17-й тур третього за силою дивізіону стартував двома матчами. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 17-й тур

Тростянець – Звягель – 0:1

Гол: Оринчак, 27

Кремінь-2 – ЮКСА – 0:1

Гол: Матеус, 66

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У першому матчі дня Звягель на виїзді здолав Тростянець. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий в середині першого тайму. Андрущенко з лівого флангу навісив на дальню стійку, перекинувши всіх захисників – першим на м'ячі був Оринчак. Попри всі спроби господарів відігратись представник Житомирської області втримав мінімальну перемогу і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці (34 очки + матч у запасі). Тростянець з 18-ма пунктами дев'ятий.

Продовжує тримати марку головного аутсайдера Другої ліги Кремінь-2. Цього разу він поступився ЮКСА, зазнавши чотирнадцятої поразки в сезоні. Натомість для клубу, який пропагує християнські цінності, ця перемога стала історичною – команда з села Тарасівка Фастівського району очолила турнірну таблицю третього за силою дивізіону (36 очок).

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