Друга ліга: Нікополь та Поділля розгромили суперників на виїзді, Чорноморець-2 та Енергія зіграли внічию

Відбулись матчі 16-го туру у Другій лізі. Рахунки та перебіг подій у матчах читайте на "Футбол 24".

Друга ліга 2019/20, 16-й тур

Група А

Оболонь-Бровар-2 – Поділля – 0:3

Голи: Зуєвич, 30, Каверін, 45+1, Калінін, 82.

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Група Б

Авангард-2 – Нікополь – 0:3

Голи: Молочко, 24, Богданов, 77, Богочаров, 90

Чорноморець-2 – Енергія – 1:1

Голи: Чернишов, 41 – Бафталовський, 90+1

Вилучення: Чуркан, 51

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Поділля не залишило шансів київській Оболоні-Бровар-2. Хмельниччани здобули впевнену перемогу 3:0, яка дозволила їм закріпитися одразу за трійкою лідерів групи А. Зазначимо, що за Поділля знову відзначився Віталій Каверін.

В групі Б Нікополь розгромив другу команду краматорського Авангарду, а Чорноморець-2 та Енергія переможця не виявили – гості врятувалися в компенсований час завдяки голу Бафталовського.

Нагадаємо, що на сьогодні в групі А лідирує тернопільська Нива, а в групі Б – херсонський Кристал.