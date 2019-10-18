Друга ліга: Нікополь та Поділля розгромили суперників на виїзді, Чорноморець-2 та Енергія зіграли внічию

Відбулись матчі 16-го туру у Другій лізі. Рахунки та перебіг подій у матчах читайте на "Футбол 24".
Друга ліга 2019/20, 16-й тур
Група А
Оболонь-Бровар-2 – Поділля – 0:3
Голи: Зуєвич, 30, Каверін, 45+1, Калінін, 82.
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Група Б
Авангард-2 – Нікополь – 0:3
Голи: Молочко, 24, Богданов, 77, Богочаров, 90
Чорноморець-2 – Енергія – 1:1
Голи: Чернишов, 41 – Бафталовський, 90+1
Вилучення: Чуркан, 51
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Поділля не залишило шансів київській Оболоні-Бровар-2. Хмельниччани здобули впевнену перемогу 3:0, яка дозволила їм закріпитися одразу за трійкою лідерів групи А. Зазначимо, що за Поділля знову відзначився Віталій Каверін.
В групі Б Нікополь розгромив другу команду краматорського Авангарду, а Чорноморець-2 та Енергія переможця не виявили – гості врятувалися в компенсований час завдяки голу Бафталовського.
Нагадаємо, що на сьогодні в групі А лідирує тернопільська Нива, а в групі Б – херсонський Кристал.