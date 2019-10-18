Вторая лига: Никополь и Подолье разгромили соперников на выезде, Черноморец-2 и Энергия сыграли вничью

Состоялись матчи 16-го тура во Второй лиге. Счета и ход событий в матчах читайте на "Футбол 24".

Вторая лига 2019/20, 16-й тур

Группа А

Оболонь-Бровар-2 – Подолье – 0: 3

Голы: Зуевич, 30, Каверин, 45+1, Калинин, 82.

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Группа Б

Авангард-2 – Никополь – 0:3

Голы: Молочко, 24, Богданов, 77, Богочаров, 90

Черноморец-2 – Энергия – 1:1

Голы: Чернышев, 41 – Бафталовський, 90+1

Удаление: Чуркан, 51

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Подолья не оставило шансов киевской Оболони-Бровар-2. Хмельнитчане одержали уверенную победу 3:0, которая позволила им закрепиться сразу за тройкой лидеров группы А. Отметим, что за Подолье снова отличился Виталий Каверин.

В группе Б Никополь разгромил вторую команду краматорского Авангарда, а Черноморец-2 и Энергия победителя не выявили – гости спаслись в компенсированное время благодаря голу Бафталовського.

Напомним, что на сегодня в группе А лидирует тернопольская Нива, а в группе Б – херсонский Кристалл.