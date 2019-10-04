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Енергія оштрафована на 25 тисяч гривень через пластикову пляшку

4 жовтня 22:53 137 Читать на русском
Енергія оштрафована на 25 тисяч гривень через пластикову пляшку
ФК Енергія / Фото з соцмереж

Новокаховський клуб отримав суворе покарання за витівку глядача – вболівальники можуть надовго залишитись без відеотрансляцій матчів улюбленої команди.

 

Дисциплінарний комітет оштрафував футбольний клуб Енергія з Нової Каховки на 25 тисяч гривень. Причиною такого достатньо суворого покарання стала кинута з трибун пластикова пляшка, що влучила у бокового арбітра матчу Енергія – ВПК Агро.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук клуб опублікував звернення до вболівальників, у якому повідомив, що виплата штрафу не дозволить витратити цю суму на таку необхідну техніку для проведення прямих трансляцій домашніх матчів команди.

До слова, Енергія у цьому матчі поступилась ВПК Агро з рахунком 2:4. Після 12-го туру клуб з Нової Каховки з 15-ма пунктами посідає шосту сходинку групи Б Другої ліги. ВПК Агро з 25-ма очками йде другим.

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Теги
Друга ліга Енергія Нова Каховка Енергія Нова Каховка Енергія Нова Каховка - ВПК-Агро
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