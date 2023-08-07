Друга ліга 2023/24, 1-й тур

Дружба – ВАСТ – 7:1

Голи: Грищенко, 8, Сомов, 25, 58, Головко, 45+1, Олійник, 66, 80, Сторчоус, 71 – Душук, 86

Локомотив Київ – ЮКСА – 0:0

Дружба з Мирівки в своєму дебютному поєдинку в Другій лізі каменя на камені не залишила від ВАСТа. Вже в першому таймі вдалось оформити розгромну перевагу завдяки голам Грищенка Сомова та Головка. Сомов по перерві оформив дубль, а Сторчоус і двічі Олійник довели рахунок до розгромного. Душук під завісу гри підсолодив пігулку для ВАСТа.

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А Локомотив Київ та ЮКСА провели історичний поєдинок – він став першим у Другій лізі, на якому працював VAR. Та виділився він не лише цим – це був єдиний матч, в якому команди так і не забили, розійшовшись миром.

Таким чином, саме Дружба з Мирівки очолила турнірну таблицю завдяки найкращій різниці м'ячів, а ВАСТ відповідно останній. Локомотив та ЮКСА розташувались на 7 та 8 місцях відповідно.

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