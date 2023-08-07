Состоялись последние поединки 1-го тура Второй лиги. Смотрите отчет о матчах в этой новости на "Футбол 24".

Вторая лига 2023/24, 1-й тур

Дружба – ВАСТ – 7:1

Голы: Грищенко, 8, Сомов, 25, 58, Головко, 45+1, Олийник, 66, 80, Сторчоус, 71 – Душук, 86

Локомотив Киев – ЮКСА – 0:0

Дружба из Мировки в своем дебютном поединке во Второй лиге камня на камне не оставила от ВАСТа. Уже в первом тайме удалось оформить разгромное преимущество благодаря голам Грищенко Сомова и Головко. Сомов после перерыва оформил дубль, а Сторчоус и дважды Олейник довели счет до разгромного. Душук под занавес игры подсластил пилюлю для ВАСТа.

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А Локомотив Киев и ЮКСА провели исторический поединок – он стал первым во Второй лиге, на котором работал VAR. Но выделился он не только этим – это был единственный матч, в котором команды так и не забили, разойдясь миром.

Таким образом, именно Дружба из Мировки возглавила турнирную таблицу благодаря лучшей разнице мячей, а ВАСТ соответственно последний. Локомотив и ЮКСА расположились на 7 и 8 местах соответственно.

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