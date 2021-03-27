Друга ліга, 14-й тур

Буковина – Діназ – 1:2

Голи: Палагнюк, 83 – Кірієнко, 18, 39

Балкани – Перемога – 2:1

Голи: Прийомов, 12, Юречко, 33 – Сидоренко, 62

Енергія – Миколаїв-2 – 3:0

Голи: Нестерук, 37, Бондаренко, 57, Студенко, 84

Кривбас – Реал Фарма – 6:0

Голи: Берко, 15, (пен.), 18, 33, (пен.), 59, П'ятов, 64, 90

Чернігів – Рубікон – 0:1

Гол: Тищенко, 18

Нива Вінниця – Волинь-2 – початок о 16:00

Чайка – Карпати Галич – початок о 17:30

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Діназ очікувано розпочав матч жвавіше і заробив право на небезпечний штрафний. Його взявся пробивати Помазан з метрів 30-ти – м'яч влучив у поперечку, після чого Кірієнко у боротьбі забив, отримавши мінімальне пошкодження. Лікарі "почаклували" над форвардом і той радісно побіг святкувати. Ще до перерви команда з Вишгорода відзначилась вдруге – знову після розіграшу штрафного. Другий тайм був спокійнішим, а Буковина відповіла лише голом престижу на останніх хвилинах. Діназ піднявся на першу сходинку групи А з 31 очком, Буковина так і залишилась сьомою.

️Забив, травмувався, підлікувався і побіг святкувати



Форвард "Діназа" #Ігор Кірієнко - один із найкращих бомбардирів в історії нижчих ліг - ціною пошкодження забив "Буковині", а відразу ж після надання допомоги пошкутильгав святкувати #пфл #другаліга #Dinaz pic.twitter.com/h7DEpskPVG — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) March 27, 2021

А от Перемога завітала до Балкан. Вже в дебюті зустрічі Прийомов елегантним ударом у дальній кут вразив ворота гостей, а пізніше Юречко результативно підставив ногу у воротарському майданчику, замкнувши подачу. Перемогу такий розвиток подій не влаштовував, а тому вона помчала відіграватись. На 62 хвилині Сидоренко випередив голкіпера на подачі з кутового і скоротив відставання. Це все, на що команди спромоглись. Фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу Балкан, які до цього туру перебували у зоні вильоту.

Кривбас знищив Реал Фарму, а головною зброєю криворіжців став Віктор Берко, який відправив у ворота суперника 4 м'ячі – щоправда два із них з пенальті. П'ятов підтримав бомбардирський настрій одноклубника, оформивши дубль. Це дозволило Кривбасу скоротити відставання від Метала до трьох пунктів, щоправда харків'яни мають дві гри в запасі.

Енергія не зазнала проблем із Миколаєвом-2. Нестерук у першій половині та Бондаренко і Студенко у другій принесли розгромну перемогу своїй команді та підняли вже на 6 сходинку. Рубікон же мінімально обіграв Чернігів завдяки голу Тищенка ще на 18 хвилині.

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