Друга ліга 2020/21, 14-й тур

Поділля – Карпати – 4:1

Голи: Костенко, 3, Ліповуз, 43, Карпенко, 45+2, Салбак, 79 – Стень, 90+1

Вилучення: Слічний, 53 (Карпати)

Поділля майже одразу вийшло вперед – Костенко вже на 3 хвилині вивів хмільничан вперед. Ліповуз та Карпенко до перерви зробили перевагу розгромною. На початку другого тайму Слічний залишив Карпати в меншості, а Салбак забив четвертий м'яч у ворота львів'ян. Стень в компенсований час відіграв один гол, але на більше Карпати не спромоглись.

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Таким чином, Поділля набрало 28 очок та повернулось на перше місце – стільки ж пунктів мають Ужгород та Діназ. Карпати ж залишаються головним аутсайдером першості, маючи лише 4 залікових бали.

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