Вторая лига: Диназ с "представлением" форварда возглавил турнирную таблицу, Кривбасс с покером разбомбил Реал Фарму
Состоялись субботние матчи 14-го тура Второй лиги. Отчеты о них читайте на "Футбол 24".
Вторая лига, 14-й тур
Буковина – Диназ – 1:2
Голы: Палагнюк, 83 – Кириенко, 18, 39
Балканы – Перемога – 2:1
Голы: Приемов, 12, Юречко, 33 – Сидоренко, 62
Энергия – Николаев-2 – 3:0
Голы: Нестерук, 37, Бондаренко, 57, Студенко, 84
Кривбас – Реал Фарма – 6:0
Голы: Берко, 15, (пен.), 18, 33, (пен.), 59, Пятов, 64, 90
Чернигов – Рубикон – 0:1
Гол: Тищенко, 18
Нива Винница – Волынь-2 – начало в 16:00
Чайка – Карпаты Галич – начало в 17:30
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Диназ ожидаемо захватил инициативу и заработал право на опасный штрафной. Его взялся пробивать Помазан метров с 30-ти – мяч попал в перекладину, после чего Кириенко в борьбе забил, получив минимальное повреждение. Врачи "поколдовали" над форвардом и тот радостно побежал праздновать. Еще до перерыва команда из Вышгорода отметилась во второй раз – снова после розыгрыша штрафного. Второй тайм был более спокойным, а Буковина ответила лишь голом престижа на последних минутах. Диназ поднялся на первую строчку группы А с 31 очком, Буковина так и осталась седьмой.
А вот Перемога приехала к Балканам. Уже в дебюте встречи Приемов элегантным ударом в дальний угол поразил ворота гостей, а позже Юречко результативно подставил ногу во вратарской площадке, замкнув подачу. Перемогу такое развитие событий не устраивало, поэтому она помчалась отыгрываться. На 62 минуте Сидоренко опередил голкипера на подаче с углового и сократил отставание. Это все, что команды смогли показать. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Балкан, которые до этого тура находились в зоне вылета.
Кривбасс уничтожил Реал Фарму, а главным оружием криворожан стал Виктор Берко, который отправил в ворота соперника 4 мяча – правда два из них с пенальти. Пятов поддержал бомбардирский настрой одноклубника, оформив дубль. Это позволило Кривбассу сократить отставание от Металла до трех пунктов, правда харьковчане имеют две игры в запасе.
Энергия не испытала проблем с Николаевом-2. Нестерук в первой половине и Бондаренко и Студенко во второй принесли разгромную победу своей команде и подняли уже на 6 место. Рубикон же минимально обыграл Чернигов благодаря голу Тищенко еще на 18 минуте.