Вторая лига, 14-й тур

Буковина – Диназ – 1:2

Голы: Палагнюк, 83 – Кириенко, 18, 39

Балканы – Перемога – 2:1

Голы: Приемов, 12, Юречко, 33 – Сидоренко, 62

Энергия – Николаев-2 – 3:0

Голы: Нестерук, 37, Бондаренко, 57, Студенко, 84

Кривбас – Реал Фарма – 6:0

Голы: Берко, 15, (пен.), 18, 33, (пен.), 59, Пятов, 64, 90

Чернигов – Рубикон – 0:1

Гол: Тищенко, 18

Нива Винница – Волынь-2 – начало в 16:00

Чайка – Карпаты Галич – начало в 17:30

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Диназ ожидаемо захватил инициативу и заработал право на опасный штрафной. Его взялся пробивать Помазан метров с 30-ти – мяч попал в перекладину, после чего Кириенко в борьбе забил, получив минимальное повреждение. Врачи "поколдовали" над форвардом и тот радостно побежал праздновать. Еще до перерыва команда из Вышгорода отметилась во второй раз – снова после розыгрыша штрафного. Второй тайм был более спокойным, а Буковина ответила лишь голом престижа на последних минутах. Диназ поднялся на первую строчку группы А с 31 очком, Буковина так и осталась седьмой.

️Забив, травмувався, підлікувався і побіг святкувати



Форвард "Діназа" #Ігор Кірієнко - один із найкращих бомбардирів в історії нижчих ліг - ціною пошкодження забив "Буковині", а відразу ж після надання допомоги пошкутильгав святкувати #пфл #другаліга #Dinaz pic.twitter.com/h7DEpskPVG — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) March 27, 2021

А вот Перемога приехала к Балканам. Уже в дебюте встречи Приемов элегантным ударом в дальний угол поразил ворота гостей, а позже Юречко результативно подставил ногу во вратарской площадке, замкнув подачу. Перемогу такое развитие событий не устраивало, поэтому она помчалась отыгрываться. На 62 минуте Сидоренко опередил голкипера на подаче с углового и сократил отставание. Это все, что команды смогли показать. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Балкан, которые до этого тура находились в зоне вылета.

Кривбасс уничтожил Реал Фарму, а главным оружием криворожан стал Виктор Берко, который отправил в ворота соперника 4 мяча – правда два из них с пенальти. Пятов поддержал бомбардирский настрой одноклубника, оформив дубль. Это позволило Кривбассу сократить отставание от Металла до трех пунктов, правда харьковчане имеют две игры в запасе.

Энергия не испытала проблем с Николаевом-2. Нестерук в первой половине и Бондаренко и Студенко во второй принесли разгромную победу своей команде и подняли уже на 6 место. Рубикон же минимально обыграл Чернигов благодаря голу Тищенко еще на 18 минуте.

Турнирная таблица Второй лиги