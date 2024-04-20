Друг Мілевського пропонував гравцям Миная здати матч Динамо – Бурбас розкрив сенсаційні деталі нового скандалу УПЛ
Журналіст Ігор Бурбас поділився новою інформацією щодо матчу між Минаєм та Динамо, перед яким намагались підкупити гравців закарпатців.
Гравці Миная, яким пропонували "злити" матч проти Динамо, – це Дмитро Нємчанінов та Євген Скиба, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
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Вони передали свої заяви у Комітет з етики та чесної гри УАФ, в якій зазначили, що особа, яка пропонувала їм здати матч проти "біло-синіх" – "Сєрьожа, який веде стріми з Мільою". Сталось це одразу після матчу Миная з Оболонню – людина, яка назвалася Сєрьожою, окремо зустрілася з Нємчаніновим і Скибою.
Приводом для розмови стала нібито пропозиція залетіти в ефір на Twitch. Але вже в ході самої бесіди кожному було запропоновано 5 тис. у.о. за програш Динамо – клубу, якому зараз непросто і треба підтримати (так було сказано дослівно).
Обидва гравці відмовились, хоча їх переконували, що з рештою гравців вже проведені розмови і всі погодились. Про ситуацію футболісти розповіли керівництву, у клубі провели розслідування і спільно вирішили звертатись до футбольного правосуддя – в УАФ, в Комітет чесної гри.