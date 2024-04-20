Гравці Миная, яким пропонували "злити" матч проти Динамо, – це Дмитро Нємчанінов та Євген Скиба, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Футболістам Миная пропонували здати матч з Динамо за винагороду – джерело озвучило суму гонорару

Вони передали свої заяви у Комітет з етики та чесної гри УАФ, в якій зазначили, що особа, яка пропонувала їм здати матч проти "біло-синіх" – "Сєрьожа, який веде стріми з Мільою". Сталось це одразу після матчу Миная з Оболонню – людина, яка назвалася Сєрьожою, окремо зустрілася з Нємчаніновим і Скибою.

Приводом для розмови стала нібито пропозиція залетіти в ефір на Twitch. Але вже в ході самої бесіди кожному було запропоновано 5 тис. у.о. за програш Динамо – клубу, якому зараз непросто і треба підтримати (так було сказано дослівно).

Обидва гравці відмовились, хоча їх переконували, що з рештою гравців вже проведені розмови і всі погодились. Про ситуацію футболісти розповіли керівництву, у клубі провели розслідування і спільно вирішили звертатись до футбольного правосуддя – в УАФ, в Комітет чесної гри.