Журналист Игорь Бурбас поделился новой информацией о матче между Минаем и Динамо, перед которым пытались подкупить игроков закарпатцев.

Игроки Миная, которым предлагали "слить" матч против Динамо, – это Дмитрий Немчанинов и Евгений Скиба, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Они передали свои заявления в Комитет по этике и честной игре УАФ, в которой отметили, что лицо, которая предлагала им сдать матч против "бело-синих" – "Сережа, который ведет стримы с Милей". Произошло это сразу после матча Миная с Оболонью – человек, который назвался Сережей, отдельно встретился с Немчаниновым и Скибой.

Поводом для разговора стало якобы предложение залететь в эфир на Twitch. Но уже в ходе самой беседы каждому было предложено 5 тыс. у.е. за проигрыш Динамо – клубу, которому сейчас непросто и надо поддержать (так было сказано дословно).

Оба игрока отказались, хотя их убеждали, что с остальными игроками уже проведены разговоры и все согласились. О ситуации футболисты рассказали руководству, в клубе провели расследование и совместно решили обращаться к футбольному правосудию – в УАФ, в Комитет честной игры.