Дрогба зворушив мережу дитячим фото – Челсі відповів легенді

Легендарний форвард Челсі Дідьє Дрогба ностальгічно пригадав початок своєї футбольної кар'єри.

Дрогба, який нещодавно завершив кар'єру футболіста, опублікував зворушливе фото в Instagram.

Дрогба натякнув, що може повернутися на поле

"Коли я згадую останні 20 років моєї професійної кар'єри, дивлячись на це фото, я не можу не пишатися тим, чого я досяг як гравець, але найголовніше, як я сформувався як людина", – підписав фото Дідьє.

Лондонський Челсі відповів колишньому форварду: "Насолоджуйся відпочинком. Дякуємо за безліч чудових спогадів".