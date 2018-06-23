toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
НІМЕЧЧИНА - ШВЕЦІЯ БЕЛЬГІЯ - ТУНІС ПІВДЕННА КОРЕЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

Дрогба назвав неочікуваного фаворита ЧС-2018

12:36 1799 Читать на русском
Дрогба назвав неочікуваного фаворита ЧС-2018
Дідьє Дрогба / Getty Images

Легендарний івуарійський нападник Дідьє Дрогба поділився своїми очікуваннями щодо переможця чемпіонату світу-2018 у Росії.

"Якщо говорити про фаворитів чемпіонату світу, то я ставлю на Бельгію. Думаю, що вони виграють ЧС-2018. Про цю команду ніхто багато не говорить, але Лукаку, Де Брюйне, Компані, Азар – великі футболісти. У цій команді в мене багато друзів, тому я вболіваю за цю збірну", – заявив Дрогба в ефірі Спорт FM.

Бельгія – Туніс: анонс матчу ЧС-2018

Нагадаємо, що збірна Бельгії грає в групі G. Уже сьогодні, 23 червня, на стадіоні Спартак у Москві відбудеться матч Бельгія – Туніс. Початок зустрічі о 15:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

У першому турі збірна Бельгії розгромила Панаму (3:0), а в разі перемоги над тунісцями підопічні Роберто Мартінеса гарантують собі вихід до 1/8 фіналу.

ЧС-2018 2 тур

Бельгія - Туніс: Субота 23 червня 2018

Бельгія

live 51'
3 : 1
Туніс
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Чемпіонат світу-2018 Бельгія Бельгія Бельгія - Туніс ЧС 2018 Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Бельгія – Туніс: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
    ЧС 2018 — 14:50638 Бельгія – Туніс: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018
1
год
:
49
хв
Південна Корея
18:00
Мексика
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук