Дрогба назвав неочікуваного фаворита ЧС-2018

Легендарний івуарійський нападник Дідьє Дрогба поділився своїми очікуваннями щодо переможця чемпіонату світу-2018 у Росії.

"Якщо говорити про фаворитів чемпіонату світу, то я ставлю на Бельгію. Думаю, що вони виграють ЧС-2018. Про цю команду ніхто багато не говорить, але Лукаку, Де Брюйне, Компані, Азар – великі футболісти. У цій команді в мене багато друзів, тому я вболіваю за цю збірну", – заявив Дрогба в ефірі Спорт FM.

Бельгія – Туніс: анонс матчу ЧС-2018

Нагадаємо, що збірна Бельгії грає в групі G. Уже сьогодні, 23 червня, на стадіоні Спартак у Москві відбудеться матч Бельгія – Туніс. Початок зустрічі о 15:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

У першому турі збірна Бельгії розгромила Панаму (3:0), а в разі перемоги над тунісцями підопічні Роберто Мартінеса гарантують собі вихід до 1/8 фіналу.