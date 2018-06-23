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Дрогба назвал неожиданного фаворита ЧМ-2018

12:37 393 Читати українською
Дрогба назвал неожиданного фаворита ЧМ-2018
Дидье Дрогба / Getty Images

Легендарный ивуарийский нападающий Дидье Дрогба поделился своими ожиданиями относительно победителя чемпионата мира-2018 в России.

"Если говорить о фаворитах чемпионата мира, то я ставлю на Бельгию. Думаю, что они выиграют ЧМ-2018. Об этой команде никто много не говорит, но Лукаку, Де Брюйне, Компани, Азар – великие футболисты. В этой команде у меня много друзей, поэтому я болею за эту сборную", – заявил Дрогба в эфире Спорт FM.

Бельгия – Тунис: анонс матча ЧМ-2018

Напомним, что сборная Бельгии играет в группе G. Уже сегодня, 23 июня, на стадионе Спартак в Москве состоится матч Бельгия – Тунис. Начало встречи в 15:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом туре сборная Бельгии разгромила Панаму (3:0), а в случае победы над тунисцами подопечные Роберто Мартинеса гарантируют себе выход в 1/8 финала.

ЧМ-2018 2 тур

Бельгия - Тунис: Суббота 23 июня 2018

Бельгия

live
3 : 1
Тунис
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Теги
Бельгия Бельгия ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Бельгия - Тунис Дидье Дрогба Дидье Дрогба
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