ЧС-2018 Бельгія – Панама: Лукаку замахується на Золотий бутс і близькість нової сенсації

Бельгія і Панама стартували на Чемпіонаті світу 2018 у групі G. Звіт і рахунок матчу читайте на "Футбол 24".

Матч Бельгія – Панама розпочався о 18:00 за київським часом. У цій же групі грають Англія і Туніс.

Туніс – Англія – відео голів

Перший чудовий шанс забити отримав Карраско на 6-й хвилині. Атака з переведення справа наліво завершилась ударом у воротаря. Майже відразу Мертенс приклався з-за меж штрафного, і Пенедо довелось витягувати м'яч з верхнього кута. На 12-й капітан Панами Роман Торрес так віддав пас назад, що подарував момент іншому кепу Азару. Дебютантів Чемпіонату світу врятувало те, що Еден пробивав з нульового кута – повз ворота. В іншому моменті той же Торрес у відчайдушному підкаті не дозволив Лукаку пробити в порожні ворота, а заодно уникнув автогола. Відзначаємо прохід і пас Де Брюйне, який після кутового спробував пробити здалеку, але знову невлучно.

Бельгія – Панама – відео голів

Панамці виглядали настільки слабко, що навіть у перспективні контратаки не могли як треба вийти. Відразу троє гравців команди Ернана Гомеса лише в перші 30 хвилин валялись на газоні, отримавши різні пошкодження. Перший кутовий вдалось заробити аж на 35-й хвилині, але і там справа до удару не дійшла. Наприкінці тайму Азар знову не зміг переграти Пенедо у ближньому бою. Бельгії не вистачило 9 ударів і 8 гольових моментів, аби відкрити рахунок за перші 45 хвилин.

To make the game as fair as possible, De Bruyne has decided to play on his hands and knees . . .



So generous! #BEL pic.twitter.com/QySU6ze3yr — 90min (@90min_Football) 18 червня 2018 р.

Бельгія – Панама: де Брюйне вирішив пограти рачки, аби вирівняти сили?

На старті 2-го тайму Дріс Мертенс опинився першим на підбиранні і вколотив м'яч з краю штрафного так, що той нарешті перелетів панамського воротаря. На 54-й Мурільйо вилетів по правому флангу на ідеальне закидання від Барсенаса, але захисник програв боротьбу Куртуа. Ех, а історичний дебютний гол Панами на чемпіонатах світу був так близько. А на 69-й хвилині де Брюйне вирізав м'якенький навісик на Лукаку, і той у падінні відправив другий м'яч у сітку потенційних аутсайдерів групи.

Туніс – Англія: стартові склади і онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Ромелу оформив дубль, коли панамці побігли відіграватись і втратили м'яч на чужій половині. Вітсель розіграв Азара у прохід по центру, а Лукаку забив 15-й гол за останні 10 ігор у складі Бельгії. Команда Гомеса знову створила гольовий шанс, але зімбабвійсьий суддя поспішно зафіксував абсолютно неіснуючий офсайд, а Куртуа і так виграв боротьбу в нападника. В іншому моменті де Брюйне брутально зарядив шипами в живіт супернику, але Джанні Сіказве пошкодував лідера "червоних дияволів" і виписав лише жовту. Зі штрафного Мігель Ескобар прицільно пробив – Куртуа знову на місці. Панама спробувала без свистка пробити з центра поля, однак Тібо і тут не проспав.

Майже вдалий дебют Панами

Абсолютні дебютанти чемпіонатів світу показали той футбол, який міг принести їм результат. Ернан Даріо Гомес як тренер раніше виводив Еквадор і Колумбію на Мундіаль, де здобував по одній перемозі. Наставник непогано підготував бойовитих панамців до битви зі значно крутішою командою. Після першого тайму взагалі здавалось, що андердоги знову здивують – воротар Пенедо і самовіддані захисники кістьми лягали у своєму штрафному. Однак Бельгія все ж не повторила шлях Аргентини, Німеччини і Бразилії. Мертенс відкрив рахунок неймовірним голом, але такі залітають далеко не завжди. Та й, забий Панама за рахунку 0:1 на 60-й, бельгійці могли б занервувати і не вирвати перемогу.

Насправді попри розгром "каналерос" показали себе не так і зле і в обороні, і в атаці. Були моменти біля чужих воріт, вдавалось гасити пожежі та нейтралізувати грізну атаку бельгійців. Принаймні від Панами очікували значно меншого. Ця команда, звісно, покине ЧС-2018, а її тренер не вип'є обіцяних кілька пляшок горілки на честь виходу з групи, але своїм святом вони насолоджуються сповна – разом з тисячами земляків, які прибули на турнір.

Лукаку хоче і може бути найкращим бомбардиром ЧС-2018

Ромелу забиває з вражаючою частотою. Дубль і друге місце в рейтингу найкращих снайперів Чемпіонату світу 2018. Уже 15 голів за останні 10 матчів у складі Бельгії. Тут запахло Золотим бутсом, чи не так? Ромелу довший час не міг продавити капітана суперника Романа Торреса – найважчого гравця ЧС-2018. Та після першого голу все-таки отримав необхідний простір. Форвард Манчестер Юнайтед показує чемпіонську форму, і це додає аргументів тим, хто вірить у бельгійське золото.

Де Брюйне, Азар і Мертенс – смертоносне тріо

Атака Бельгії цінна не одним Лукаку. Забити чи зробити гол з нічого тут може і тріо, яке крутиться біля Ромелу. Капітан команди Еден Азар разом з Де Брюйне відзначились гольовим пасом. Мертенс просто видав шедевр, який похитнув редути панамців. До цього додати флангових гравців Карраско і Меньє, які діяли як фулбеки, і маємо дуже варіативний напад, де не вистачить кинути всі сили на 1-2 гравців.

Цікаві факти

Ромелу Лукаку – 5-й бельгієць, який оформлював дубль на чемпіонатах світу після Воргофа (1934), Анула (1954), ван Моера (1970) і Вільмотса (1998).

Бельгія вперше в історії не програла 20 матчів поспіль (15 перемог, 5 нічиїх).

Панама повторила "досягнення" України – перший після команди Блохіна і ЧС-2006 дебютант Мундіалю, який стартував з розгромної поразки.

Бельгія повторила свій найкращий результат на ЧС. "Червоні дияволи" кожні 20 років, починаючи з Чемпіонату світу 1958, перемагають когось 3:0.

ЧС-2018. Група G, 1 тур

Бельгія – Панама – 3:0

Голи: Мертенс, 47, Лукаку, 69, 75