Бельгія – Туніс: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Бельгії та Тунісу зустрінуться у матчі другого туру чемпіонату світу-2018 у групі G. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Бельгія – Туніс

23 червня, 15:00, Москва, стадіон Спартак

Головний арбітр: Жайр Марруфо (США)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Фаворити квартету G Англія та Бельгія здобули прогнозовані перемоги у матчах 1 туру проти Тунісу та Панами відповідно. Бельгійці впевнено розгромили Панаму з рахунком 3:0, а Англія на останніх хвилинах поєдинку зуміла забити вирішальний гол у ворота Тунісу. Таким чином саме команди Саутгейта та Мартінеса очікувано очолили групу G після 1 туру.

Бельгія – Туніс: прогноз на матч ЧС-2018

У другому турі Бельгія спробує оформити достроковий вихід з групи, а Туніс буде намагатись здобути свої перші очки на Мундіалі. Підопічним Набіля Маалула це зробити буде вкрай важко, адже бельгійці показали дуже переконливу гру у поєдинку з Панамою та могли забивати значно більше, ніж 3 м'ячі.

Бельгія – Туніс – відео голів

Туніс зрівнює рахунок в матчі з Англією

Проте Туніс у матчі з Англією теж був близький до нічиєї, адже "Карфагенські орли" пропустили вирішальний гол від Харрі Кейна вже у компенсований арбітром час. У поєдинку проти Бельгії Тунісу необхідно здобувати очки, якщо команда з Африки планує продовжувати боротьбу за вихід з групи. Звісно, на папері це буде зробити нелегко, проте все вирішиться виключно на футбольному полі.

Туніс – Англія: трансляція матчу стала найпопулярнішою програмою Великобританії у 2018 році

Для Бельгії матч з Тунісом – шанс гарантувати собі вихід з групи вже за підсумками 2 туру. Саме команда Роберто Мартінеса є однозначним фаворитом поєдинку. Можливо, в певній мірі це допоможе Тунісу, адже у команду не вірить практично ніхто.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою 3 матчі. Показники рівні – в активі Бельгії та Тунісу по одній перемозі, ще один поєдинок завершився унічию. Різниця голів – 3:3.

2. В матчі з Панамою Ромелу Лукаку став 5-м бельгійцем, який оформлював дубль на чемпіонатах світу.

3. Свою єдину перемогу у фінальних частинах чемпіонатів світу Туніс здобув ще у 1978 році проти Мексики (3:1). Відтоді "Карфагенські орли" не знають смаку перемог на Мундіалях.

4. Безпрограшна серія Бельгії налічує вже 20 матчів – рекордна в історії команди.

Кадрова ситуація

У Бельгії практично немає проблем зі складом – всі гравці готуються до поєдинку, за винятком Венсана Компані, який зможе зіграти лише у матчі проти Англії в рамках 3 туру. Перше заняття у Росії провів навіть Томас Вермален.

Еден Азар у матчі проти Панами

У Туніса теж одна втрата – голкіпер Муез Ассен, який отримав травму у матчі проти Англії, вже залишив розташування національної команди та більше не зіграє на турнірі.

Прев’ю ЧС-2018, група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія – все, що треба знати

Наставник бельгійців Роберто Мартінес оголосив, що гравці команди після матчу зможуть провести час зі своїми близькими аж до понеділка, чим неабияк потішив футболістів.

Орієнтовні склади на матч Бельгія – Туніс

Бельгія: Куртуа – Алдервейрелд, Вертонген, Боята – Меньє, Вітсель, Феррейра-Карраско, Де Брюйне – Азар, Мертенс, Лукаку

Туніс: Бен Мустафа – Бронн, С. Бен Юсеф, Меріах, Маалул – Бадрі, Скірі, Сассі – Бен Амор, Ф. Бен Юссеф, Хазрі

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Бельгія після перемоги над Панамою

Бельгія виглядає явним фаворитом. Ніщо не повинно завадити підопічним Роберто Мартінеса здобути впевнену перемогу. Туніс – достатньо організована команда, проте її ресурсів явно замало для того, щоб зупинити неймовірну атаку бельгійців. Не варто забувати про Ромелу Лукаку, який після дубля у першому турі явно налаштований продовжити боротьбу за звання найкращого бомбардира Мундіалю.

Ймовірно, Мартінес дасть шанс себе проявити іншим гравцям, які не брали участі у матчі проти Панами, адже у заключному поєдинку групового етапу Бельгію, швидше за все, очікує дуель за перше місце з Англією.