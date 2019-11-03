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Дракон та пекло на трибунах – неймовірний перфоманс фанатів у дербі Касабланки

13:16 101 Читать на русском
Дракон та пекло на трибунах – неймовірний перфоманс фанатів у дербі Касабланки
Дербі Касабланки / Afrik-foot

Дербі Касабланки між мароканськими Раджа Касабланкою та Відадом запам'яталось неймовірним піротехнічним шоу.

Дербі Касабланки між Раджа Касабланкою та Відадом завершилось внічию 1:1, але більше запам'яталось шоу на трибунах.

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Фанати Відада організували неймовірне файєр-шоу. Окрім того, особливістю перфомансу став літаючий дракон, підв'язаний мотузками. Вболівальники Раджи Касабланки гідно відповіли своїм файєр-шоу.

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Теги
Світ Марокко Марокко Раджа Касабланка Раджа Касабланка Відад Відад
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