Фанати Брюгге перфомансом розчулили до сліз легенду клубу – зворушливе відео

Рауль Ламбер отримав феєричний подарунок від вболівальників бельгійського гранда.

Перед одним із поєдинків чемпіонату Бельгії фанати Брюге вирішили привітати з Днем народження колишнього нападника клубу Рауля Ламбера.

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Вболівальники на трибунах зробили модульний банер футболки Брюгге з 9-м номером, під яким виступав легенда клубу, та скандували ім'я. 75-річний дідусь розплакався, побачивши це дійство, та довго дякував фанатам за таке привітання.

Екс-форвард Брюгге Рауль Ламбер виступав за бельгійський клуб 1962-1980 роках, та забив 216 голів у 373-х матчах.

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