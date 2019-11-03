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Дракон и ад на трибунах – невероятный перфоманс фанатов в дерби Касабланки

13:19 17 Читати українською
Дракон и ад на трибунах – невероятный перфоманс фанатов в дерби Касабланки
Дерби Касабланки / Afrik-foot

Дерби Касабланки между марокканскими Раджа Касабланкой и Видадом запомнилось невероятным пиротехническим шоу.

Дерби Касабланки между Раджа Касабланкой и Видадом завершилось вничью 1:1, но больше запомнилось шоу на трибунах.

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Фанаты Видада организовали невероятное файер-шоу. Кроме того, особенностью перфоманса стал летающий дракон, подвязанный веревками. Болельщики Раджи Касабланки достойно ответили своим файер-шоу.

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Теги
Мир Марокко Марокко Раджа Касабланка Раджа Касабланка Видад Видад
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