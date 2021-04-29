"Звичайно, я дуже поважаю уболівальників Руха, але те, як зі мною розлучилися у клубі – це не так, як я хотів.

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Тому вважаю, що мав право на таке святкування забитого м'яча. Я довів, що вмію грати у футбол", – сказав Ернест у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, львівське дербі між Львовом та Рухом завершилось нічиєю (1:1), а єдиний гол "містян" на 33-й хвилині матчу забив саме ганський екс-легіонер Руха Ернест.

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