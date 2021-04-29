"Довів, що вмію грати у футбол": форвард Львова – про гол у ворота Руха і образу на свою колишню команду
19:10 - Читать на русском
Нападник Львова Ернест Антві прокоментував своє святкування гола у львівському дербі (1:1).
33’ Ернест Антві
57’ Маруан Міхобі
Данило Кондраков 53’
33’ Ернест Антві
53’ Данило Кондраков
57’ Маруан Міхобі
"Звичайно, я дуже поважаю уболівальників Руха, але те, як зі мною розлучилися у клубі – це не так, як я хотів.
"Ми повинні були перемагати": Федик пояснив, що завадило Руху обіграти Львів
Тому вважаю, що мав право на таке святкування забитого м'яча. Я довів, що вмію грати у футбол", – сказав Ернест у коментарі програмі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, львівське дербі між Львовом та Рухом завершилось нічиєю (1:1), а єдиний гол "містян" на 33-й хвилині матчу забив саме ганський екс-легіонер Руха Ернест.
Львів і Рух розійшлися миром у новому дербі столиці Галичини
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter