У перенесеному матчі 18-го туру Прем'єр-ліги Львів і Рух не виявили сильнішого. Звіт поєдинку читайте на "Футбол 24".

"Містяни" зобов'язані були змінити цифри на табло вже в дебюті. Однак, Ернест на 5-й хвилині не зміг пробити Бандуру з двох спроб: перший удар нападника ветеран парирував ногою, а другий – перевів над перекладиною.

У стартові хвилин 20 Рух вдовольнявся грою другим номером. Але на 23-й несподівано забив: Андрій Борячук головою переправив м'яч у сітку після скидки Стаменковіча у верховій боротьбі. Проте, арбітр Шурман переглянув повтор і гол скасував – сербський оборонець занадто активно допомагав руками в момент передачі.

Відкрили рахунок номінальні господарі на 33-й хвилині. Результат дала швидка комбінація "містян" у центрі поля з технічним майстер-класом, після якої пішов пас Альваро на Ернеста, ганець утік на побачення з Бандурою і холоднокровно переграв того в ближньому бою.

Рух відігрався на старті другої половини. Допоміг гостям оборонець "містян" Андрій Бусько, який, намагаючись вибити м'яч головою із власного штрафного майданчика, зіграв рукою – пенальті. До позначки підійшов Данило Кондраков, поклав Ільющенкова в один кут і спокійно відправив м'яч у протилежний бік – 1:1!

А ще за три хвилини Львів опинився у меншості. Підвів команду Безсмертного француз Маруан Міхобі. Оборонець у простій ситуації біля бокової лінії штовхнув суперника в спину, отримав другу жовту картку й пішов відпочивати достроково. Як наслідок, тренерський штаб "містян" змушений був випустити 18-річного дебютанта Крушинського та перейшов на гру в три центрбеки.

Ініціативу в умовах більшості прогнозовано перехопив Рух. Проте, особливо небезпечних моментів хлопці Федика організувати не змогли. Львів організовано грав поблизу власних воріт, нівелюючи майже кожну спробу "жовтих" пробити. Той же постріл Борячука метрів із 10-ти самовіддано заблокував оборонець.

У відповідь Львів міг покарати новачка дивізіону в контратаці. Нич перспективно втік до штрафного майданчика Руха, але втратив м'яч якраз перед карною зоною суперника. Натомість "жовті" у фінальні хвилини збилися на банальні навіси й так і не завдали Ільющенкову та компанії серйозного клопоту.

Отже, 1:1 – нічия, що повинна задовольнити обидві команди. Львів ще на один пункт наблизився до остаточної гарантії виступів у Прем'єр-лізі ще й у сезоні 2021/22. Тим часом Рух відірвався від аутсайдера Миная на три очки й теж марить збереженням прописки в дивізіоні.

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