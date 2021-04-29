"Доказал, что умею играть в футбол": форвард Львова – о голе в ворота Руха и обиде на свою бывшую команду
19:10 - Читати українською
Нападающий Львова Эрнест Антви прокомментировал свое празднование гола во львовском дерби (1:1).
33’ Эрнест Антви
57’ Маруан Михоби
Даниил Кондраков 53’
33’ Эрнест Антви
53’ Даниил Кондраков
57’ Маруан Михоби
"Конечно, я очень уважаю болельщиков Руха, но то, как со мной расстались в клубе – это не так, как я хотел.
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Поэтому считаю, что имел право на такое празднование забитого мяча. Я доказал, что умею играть в футбол", – сказал Эрнест в комментарии программе "Футбол NEWS".
Напомним, львовское дерби между Львовом и Рухом завершилось ничьей (1:1), а единственный гол "горожан" на 33-й минуте матча забил именно ганский экс-легионер Руха Эрнест.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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