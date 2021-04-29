"Конечно, я очень уважаю болельщиков Руха, но то, как со мной расстались в клубе – это не так, как я хотел.

"Мы должны были побеждать": Федык объяснил, что помешало Руху обыграть Львов

Поэтому считаю, что имел право на такое празднование забитого мяча. Я доказал, что умею играть в футбол", – сказал Эрнест в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, львовское дерби между Львовом и Рухом завершилось ничьей (1:1), а единственный гол "горожан" на 33-й минуте матча забил именно ганский экс-легионер Руха Эрнест.

Львов и Рух разошлись миром в новом дерби столицы Галичины