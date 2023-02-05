"Я довго не вагався. Зіграла роль моя молодість – я молодий та голодний. Є сили, щоб працювати.

"Ви ж знаєте ситуацію з головним тренером збірної України": Ротань оцінив шанси Забарного і Мудрика поїхати на Євро-2023

Вже пройшов час і я розумію, що це рішення було правильним. Немає нічого страшного, що я поєдную роботу у клубі та збірній. Є час переглядати хлопців та керувати командою", – сказав 41-річний Ротань у коментарі клубному YouTube-каналу Чорноморця.

Нагадаємо, наставник молодіжної збірної України очолив Олександрію 21 грудня 2022-го, підписавши з "містянами" контракт на 2,5 роки.

Суркіс припинив вважати гравців своїми дітьми, або Чому Динамо продало Забарного