"Ви ж знаєте ситуацію з головним тренером збірної України": Ротань оцінив шанси Забарного і Мудрика поїхати на Євро-2023
Головний тренер молодіжки Руслан Ротань зізнався, чи розраховує на легіонерів з АПЛ у своїй команді.
"Станом на сьогодні Забарний та Мудрик – це потенційні учасники молодіжного Євро. Я дійсно був би дуже задоволений, якщо національна збірна відпустить цих гравців.
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Зараз у нас з президентом УАФ є розмова, що цих футболістів відпустять. Але ж ви знаєте ситуацію з головним тренером, тому коли його оголосять, тоді вже буде зрозуміло – поїдуть ці хлопці чи ні", – сказав Ротань у коментарі клубному YouTube-каналу Чорноморця.
Нагадаємо, молодіжний чемпіонат Європи стартує 21 червня. Суперниками "синьо-жовтих" на груповій стадії Євро-2023 стануть Іспанія, Румунія та Хорватія.
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