"Я зроблю все, щоб Інгулець залишився в Прем'єр-лізі. А на наступний сезон подивитесь, які завдання ставитиме Інгулець. Я думаю, що ми будемо вище Миная. Його президент – дуже порядна людина. Про нього стільки казок розповідають, як про мене і лихі 90-ті. Але чому, коли ви говорите про нього, то мовчите, що людина фінансує 300 дзюдоїстів по всій Україні. Коли є моменти щодо митниці, це, звичайно ж, потрібно роздути. У нього вся родина живе футболом. Минай був, є і буде жити.

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Ми ще трохи пограємо, подивимося, притремось. Взимку зробимо підсилення, щоб награти на наступний сезон склад. Не дарма ж я будую стадіон під Лігу Європи. Єдина проблема – довго будую. Може, проблема в тому, що я будую його за свої гроші, а не за крадені. Якщо я скажу, що ми будемо вище Руху та зробимо крутішу базу, то це буде блеф.

Можу сказати лише, що ми будемо покращувати умови проживання та стадіон. Я все роблю на зароблені гроші своїми руками і своєю головою. Можна забудувати половину Петрового, якби на мене впав літак з мільйонами. Я не хочу більше нічого говорити, бо Козловський завтра напише в КДК, ніби я говорю, що він краде гроші. Я не буду цього говорити", – сказав Поворознюк у програмі "Великий Футбол".

Зазначимо, що Інгулець вперше у своїй історії вийшов до УПЛ у сезоні 2020/21, проте не здобув жодної перемоги у вищому дивізіоні і з 7 очками перебуває на 12 місці.

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