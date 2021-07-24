"Потрібно було перевезти 2 мільйони доларів з одного місця в інше. Але багато людей хотіли, щоб ці гроші, включно зі мною, у кінцевий пункт не доїхали.

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Я зайшов у кочегарню, віддав дублянку і шкіряну шапку якомусь працівникові, а сам начепив його порвану фуфайку. Взяв таксі і проїхав 14 постів, ніхто не думав, що я їду в цій машині. Так і довіз ці гроші.

Доїхав і мені почали розповідати, що я повинен поділитися бізнесом. У них 4 машини, сумарно близько 20 осіб, а я один. Довелося дістати гранату, висмикнути чеку і сказати: "Все те, що наше – наше, не дозволю нікому забрати". Розвернувся і пішов. Йшов і знав, що будуть стріляти у спину, але чомусь не стрельнули", – сказав Поворознюк у програмі "Бомбардир".

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