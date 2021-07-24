"Нужно было перевезти 2 миллиона долларов с одного места в другое. Но многие люди хотели, чтобы эти деньги, включая меня, в конечный пункт не доехали.

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Я зашел в кочегарку, отдал дубленку и кожаную шапку какому-то работнику, а сам нацепил его порванную фуфайку. Взял такси и проехал 14 постов, никто не думал, что я еду в этой машине. Так и довез эти деньги.

Доехал и мне начали рассказывать, что я должен поделиться бизнесом. У них 4 машины, суммарно около 20 человек, а я один. Пришлось достать гранату, выдернуть чеку и сказать: "Все то что наше – наше, не позволю никому забрать". Развернулся и ушел. Шел и знал, что будут стрелять в спину, но почему-то не стрельнули", – сказал Поворознюк в программе "Бомбардир".

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