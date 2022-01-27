Зацікавленість у нападнику СК Дніпро-1 та збірної України Артемові Довбику з-за кордону не вщухає.

Торіно відновив інтерес до 24-річного українця, повідомляє TMW. Все через неминучість відходу Андреа Белотті, контракт якого завершується влітку.

СК Дніпро-1 озвучив ціну Довбика

Туринський клуб вбачає саме в особі Довбика повноцінну заміну чемпіону Європи-2020. "Гранатові" цікавились Артемом ще влітку, але до конкретики справа не доходила. Такий трансфер обійдеться італійцям мінімум у 10-15 мільйонів євро.

Раніше серед претендентів на форварда збірної України називали Наполі, Фіорентину, Болонью, а також бельгійські, німецькі й англійські клуби.

Додамо, що Артем Довбик забив 14 м'ячів та віддав 5 результативних передач у 18 поєдинках поточного сезону. Transfermarkt оцінює найкращого бомбардира УПЛ у 5 мільйонів євро.

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