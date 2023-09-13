Нападник збірної України Артем Довбик розповів про свої труднощі у грі проти Італії (1:2)в рамках відбору Євро-2024.

– Що думаєш, чи можемо грати краще з такими командами як Італія?

– Позначилася втома першого матчу, з такою командою точно можна грати. Ми бачили, що були епізоди, коли ми контролювали м’яч і було більше моментів навіть, ніж з Англією, але потрібно, щоб всі були готові на 100% з такими збірними.

Італія – Україна – 2:1 – відео голів та огляд матчу

– Як оцінюєш наші перспективи у групі?

– Потрібно вигравати. Все буде виршуватись у матчі з Італією. Бачимо, що Македонія теж відбирає очки, потрібно з цими командами також не втратити. Потрібно вигравати у македонців і Мальти. Наступна гра з Італією, я думаю, вона все вирішить.

– Чи запам’ятався тобі конкретно хтось із персоналій?

– Відчувається рівень Бастоні, старався діяти проти іншого захисника (Скальвіні). Він більш молодий і не такий досвідчений. Бастоні – це гравець топ-рівня, виступає в Лізі чемпіонів не перший рік. З такими захисниками приємно грати і проявити себе на такому тлі теж приємно.

– Чи відчули ви, що італійці аплодували під час гімну України?

– Так, відчули. Трішки мурахи шкірою пробіглися. Було приємно. Було чутно наших вболівальників. Відчували і їхню підтримку також, – резюмував Довбик у коментарі ВЗБІРНА.

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