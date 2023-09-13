Нападающий сборной Украины Артем Довбик рассказал о своих трудностях в игре против Италии (1:2) в рамках отбора Евро-2024.

– Что думаешь, можем играть лучше с такими командами, как Италия?

– Сказалась усталость первого матча, с такой командой точно можно играть. Мы видели, что были эпизоды, когда мы контролировали мяч и было больше моментов даже, чем с Англией, но нужно, чтобы все были готовы на 100% с такими сборными.

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– Как оцениваешь наши перспективы в группе?

– Нужно выигрывать. Все будет решаться в матче с Италией. Видим, что Македония тоже отбирает очки, нужно с этими командами тоже не потерять. Нужно выигрывать у македонцев и Мальты. Следующая игра с Италией, я думаю, она все решит.

– Запомнился ли тебе конкретно кто-нибудь из персоналий?

– Чувствуется уровень Бастони, старался действовать против другого защитника (Скальвини). Он более молод и не такой опытный. Бастони – это игрок топ-уровня, выступающий в Лиге чемпионов не первый год. С такими защитниками приятно играть и проявить себя на таком фоне тоже приятно.

– Почувствовали ли вы, что итальянцы аплодировали во время гимна Украины?

– Да, почувствовали. Немного мурашки кожей пробежались. Было приятно. Были слышны наши болельщики. Ощущали и их поддержку тоже, – резюмировал Довбик в комментарии ВЗБІРНА.

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