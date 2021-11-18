Довбик зізнався, якого суперника найбільше остерігається у плей-офф ЧС-2022
Форвард збірної України Артем Довбик поділився очікуваннями від майбутнього жеребкування.
"Все чудово, всі задоволені, всі герої, тепер із гарним настроєм готуємось наступних матчів. Всі радіють, всі щасливі, але розуміємо, що пройшли лише 50% нашого шляху, тому налаштовуватимемося на плей-офф.
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Кого б хотілося у плей-офф? Не Італію. З усіма можна грати, але з Італією буде важче", – сказав Довбик для Youtube-каналу vZbirna.
Нагадаємо, жеребкування пар плей-офф на Мундіаль відбудеться 26 листопада, а самі поєдинки заплановані на березень наступного року.
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