"Все чудово, всі задоволені, всі герої, тепер із гарним настроєм готуємось наступних матчів. Всі радіють, всі щасливі, але розуміємо, що пройшли лише 50% нашого шляху, тому налаштовуватимемося на плей-офф.

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Кого б хотілося у плей-офф? Не Італію. З усіма можна грати, але з Італією буде важче", – сказав Довбик для Youtube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, жеребкування пар плей-офф на Мундіаль відбудеться 26 листопада, а самі поєдинки заплановані на березень наступного року.

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