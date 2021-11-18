"Все прекрасно, все довольны, все герои, теперь с хорошим настроением готовимся к следующим матчам. Все радуются, все счастливы, но понимаем, что прошли только 50% нашего пути, поэтому будем настраиваться на плей-офф.

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Кого бы хотелось в плей-офф? Не Италию. Со всеми можно играть, но с Италией будет тяжелее", – сказал Довбик для Youtube-канала vZbirna.

Напомним, жеребьевка пар плей-офф на Мундиаль состоится 26 ноября, а сами поединки запланированы на март следующего года.

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